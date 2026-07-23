México aspira a su tercer título consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Santo Domingo, República Dominicana – La ciudad anfitriona de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe será testigo de la ambición mexicana por lograr su tercer título consecutivo en el medallero regional. La delegación, encabezada por la presidenta del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, recibió el Lábaro Patrio en una ceremonia que marcó el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
La tiradora Gabriela Rodríguez, además de portar la bandera, expresó su compromiso: "Representar a México es un honor; cada salto, cada disparo, lleva el peso de nuestra historia y la esperanza de seguir sumando medallas para nuestro país".
Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, la delegación mexicana ve en estos juegos una plataforma para afinar su preparación y medir su progreso frente a los rivales centroamericanos.