México aspira a su tercer título consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

...

Con una delegación de medallistas mundiales y olímpicos, México llega a Santo Domingo como favorito para encabezar el medallero regional, necesitando al menos 118 oros para mantener el dominio iniciado en Barranquilla 2018.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:42 AM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 09:33 AM.