Los Dodgers visitan la Casa Blanca pese a la ira de su afición latina

...

El plantel de Los Angeles Dodgers recibió al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, entregando anillos de la Serie Mundial, mientras la ausencia de Mookie Betts y Kiké Hernández aviva la polémica entre los fanáticos hispanos tras las redadas migratorias de Trump en Los Ángeles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:49 AM.
En Deportes y editada el 24/07/2026 09:17 AM.