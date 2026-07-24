Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: transmisión y canales

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo. México buscará liderar el medallero por tercera ocasión consecutiva y sus atletas estarán disponibles en múltiples plataformas, tanto gratuitas como de paga. A continuación, se detallan los canales y servicios donde podrás seguir la competencia en vivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 24/07/2026 01:07 PM.