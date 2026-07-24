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Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: transmisión y canales
Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: transmisión y canales
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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo. México buscará liderar el medallero por tercera ocasión consecutiva y sus atletas estarán disponibles en múltiples plataformas, tanto gratuitas como de paga. A continuación, se detallan los canales y servicios donde podrás seguir la competencia en vivo.
Autor
Xavier Rivera Martinez
el
24/07/2026 08:50 AM
.
En
Deportes
y editada el 24/07/2026 01:07 PM.
Fechas y sede
La 25ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancará el
viernes 24 de julio
con la ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y concluirá el
sábado 8 de agosto
con la clausura.
Opciones de transmisión
Los aficionados podrán elegir entre varias alternativas, algunas sin costo y otras mediante suscripción.
Centro Caribe Sports (YouTube)
: Canal oficial gratuito donde se transmiten todas las pruebas en directo y bajo demanda.
Claro Sports (multiplataforma)
: Cobertura completa de los eventos con énfasis en los atletas mexicanos.
Fox Sports
: Transmisión en abierto y por cable, con análisis y entrevistas exclusivas.
AYM Sports
: Señal de paga que ofrece paquetes de eventos destacados y resúmenes diarios.
Imagen TV
: Programación en abierto con énfasis en deportes de alto rendimiento.
TV Azteca
: Disponible a través de la app oficial de TV Azteca y la plataforma Azteca Network, con cobertura en vivo y contenido extra.
Cómo acceder
Para ver los Juegos sin costo, basta con suscribirse al canal de
Centro Caribe Sports
en YouTube y activar las notificaciones. Los usuarios de Claro Sports pueden ingresar mediante su cuenta de cable o la app móvil. Los suscriptores de Fox Sports, AYM Sports e Imagen TV necesitarán su paquete de televisión paga o la versión streaming de cada cadena. Finalmente, la app de TV Azteca está disponible para Android e iOS; el registro es gratuito y permite el acceso a la transmisión en vivo y a los resúmenes.
Atletas mexicanos a seguir
Entre los referentes que estarán en el podio destacan Osmar Olvera (levantamiento de pesas), Randal Willars (boxeo), Prisca Awiti (atletismo), Alegna González (maratón), y Uziel Muñoz (natación). Sus actuaciones serán cubiertas de forma prioritaria por Claro Sports y TV Azteca.
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