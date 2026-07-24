México inicia su camino en los Centroamericanos 2026 con el izamiento de la bandera

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Cientos de deportistas mexicanos izaron la enseña nacional en la Villa Centroamericana, acompañados por la presidenta del Comité Olímpico Mexicano y el titular de la CONADE. El acto simboliza el arranque de la campaña mexicana hacia una tercera victoria consecutiva en el certamen de Santo Domingo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 24/07/2026 09:48 AM.