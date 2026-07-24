México inicia su camino en los Centroamericanos 2026 con el izamiento de la bandera

En la Villa Centroamericana se llevó a cabo el izamiento de la bandera de México, ceremonia que contó con la presencia de aproximadamente un centenar de atletas mexicanos, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, y el titular de la CONADE, Rommel Pacheco.
El acto, realizado en el estadio olímpico Félix Sánchez, marca el inicio oficial de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Según declaró la presidenta del Comité Olímpico, el izamiento “motiva a los atletas a salir con mucho orgullo y a dar lo mejor de sí en cada competencia”.
Entre los jóvenes talentos que participaron, destacó la gimnasta rítmica Ana Luisa Abraham, de 16 años, originaria de Yucatán. La atleta, que se coronó campeona en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, expresó su felicidad por debutar en estos juegos: “Quiero dar lo mejor de mí y estoy segura de que lo lograré”.
El izamiento de la enseña nacional simboliza el sueño colectivo de la delegación: competir con entrega, orgullo y el corazón por México, con la meta de lograr una tercera victoria consecutiva en la historia de los certámenes centroamericanos.
La ceremonia concluyó con el tradicional grito de “¡Mexicanos, al sonoro rugir!” y la difusión de imágenes en redes sociales, donde miles de seguidores acompañaron el momento con mensajes de aliento y patriotismo.
La inauguración oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevará a cabo mañana en el estadio Félix Sánchez, dando paso a la competencia que reunirá a más de 3,000 atletas de la región.