Jürgen Klopp asume la dirección técnica de Alemania hasta el Mundial 2030

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, anunció oficialmente que Jürgen Klopp será el nuevo director técnico de la selección alemana, con mandato hasta la conclusión del Mundial 2030. La designación se produce tras la dimisión de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo después de la eliminación de Alemania en los octavos de final del Mundial de 2022 ante Paraguay.
Klopp, reconocido mundialmente por sus éxitos con el Borussia Dortmund y el Liverpool FC, llega a la selección con una trayectoria que le ha granjeado prestigio en Alemania, Inglaterra y en toda Europa. Durante la presentación, el técnico de Stuttgart declaró: "En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo me pareció imposible imaginar llegar a él".
El cuerpo técnico que acompañará a Klopp estará integrado por Peter Krawietz, Pep Lijnders y Sven Benders. Además, el ex internacional Per Mertesacker asumirá la dirección deportiva de la DFB, encargándose de la planificación a largo plazo del proyecto nacional.
Klopp también hizo un llamado a los periodistas presentes, indicando que los necesitará en el proceso: "Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañen el proceso pensando en el bien del mismo". Asimismo, advirtió que cualquier intromisión en su vida personal podría llevarlo a abandonar el cargo, recordando la polémica que rodeó a su predecesor.
El vicepresidente de la DFB, Hans‑Joachim Watzke, recordó los siete años que trabajó junto a Klopp en el Borussia Dortmund y expresó su confianza en que el técnico alemán logrará adaptarse con éxito a la distinta labor que implica dirigir una selección nacional.