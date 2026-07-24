Jürgen Klopp asume la dirección técnica de Alemania hasta el Mundial 2030

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El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, presentó este viernes a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador de la selección alemana, sustituyendo a Julian Nagelsmann tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2022. Klopp, de 59 años, dirigirá al equipo hasta la Copa del Mundo 2030, con un cuerpo técnico integrado por Peter Krawietz, Pep Lijnders y Sven Benders, y bajo la supervisión del ex internacional Per Mertesacker como director deportivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 24/07/2026 09:19 AM.