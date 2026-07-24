LeBron James se une a los Philadelphia 76ers y persigue su quinto anillo

LeBron James confirmó este viernes que iniciará una nueva etapa de su legendaria carrera en los Philadelphia 76ers, firmando un contrato de dos años y 8 millones de dólares con opción de jugador. Con 41 años, el máximo anotador histórico de la NBA cerró el capítulo de los Los Angeles Lakers, donde percibía 52 millones de dólares la temporada pasada, y se dispone a buscar su quinto anillo de campeón.
En su publicación oficial en X, James declaró: "Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón. Estoy emocionado de energizar a una nueva afición y comenzar este increíble viaje una vez más. Gracias, LA, Miami, siempre amaré a Northeast Ohio, mi hogar".
El anuncio pone fin a semanas de rumores que vinculaban al astro con posibles regresos a los Cleveland Cavaliers, Miami Heat o incluso unirse a su amigo Stephen Curry en los Golden State Warriors. Su agente, Rich Paul, confirmó los términos del acuerdo a ESPN, subrayando la opción de jugador que podría extender la permanencia del siete‑times All‑Star en Filadelfia.
Los Sixers, que cayeron ante los New York Knicks en las semifinales de la Conferencia Este la temporada pasada, buscan reforzar su plantilla para aspirar al título. Además de James, el equipo cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey, el recién fichado alero All‑Star Jaylen Brown (procedente de los Boston Celtics) y el joven VJ Edgecombe.
James, quien sigue expresando su amor por el baloncesto, afirmó: "Sigo amando de verdad este juego y todavía tengo más que ofrecer. Estas últimas semanas han sido realmente especiales; nunca antes había tomado tanto tiempo para reflexionar y decidir".
Con este movimiento, LeBron se incorpora al cuarto equipo de su carrera, después de los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, y abre una nueva página en la historia de la NBA, mientras los Sixers esperan que su llegada sea el catalizador para alcanzar el ansiado campeonato.