LeBron James se une a los Philadelphia 76ers y persigue su quinto anillo

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LeBron James, máximo anotador histórico de la NBA, anunció su fichaje por dos temporadas con los Philadelphia 76ers, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro tras dejar a Los Angeles Lakers. El alero de 41 años busca ayudar al equipo a conquistar su primer campeonato, junto a estrellas como Joel Embiid y Jaylen Brown.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 09:53 AM.
En Deportes y editada el 24/07/2026 10:01 AM.