Patrick Mahomes recibe alta médica y se prepara para el campamento de entrenamiento de los Chiefs

El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, recibió el alta médica total para participar en el inicio del campamento de entrenamiento, cumpliendo uno de los principales objetivos que se había fijado tras someterse a una cirugía a finales del año pasado para reparar los ligamentos desgarrados de su rodilla izquierda.
Mahomes informó que, a principios de esta semana, visitó al cirujano ortopédico Dan Cooper, quien realizó la operación en Dallas, y que cumplió con todos los parámetros requeridos para presentarse a tiempo en la Universidad Estatal de Missouri Western, donde los Chiefs inician sus prácticas el sábado con novatos, mariscales de campo y jugadores que regresan de lesiones.
El trabajo con el plantel completo comenzará la próxima semana, y el quarterback lesionado en diciembre contra los Chargers será, sin duda, la pieza clave del equipo. Tras la lesión, Mahomes se sometió a la cirugía inmediatamente y, a diferencia de temporadas anteriores, no pasó la recuperación en su casa de Texas, sino que entrenó en las instalaciones de los Chiefs para estar listo a finales de julio.
"Demostrar a los entrenadores, a los médicos y a todos que sigo siendo el mismo quarterback de antes, o mejor", declaró Mahomes, quien añadió que su objetivo era estar disponible para la temporada regular y seguir mejorando cada día.
El entrenador Andy Reid confirmó que Mahomes recibió el alta sin limitaciones, aunque será evaluado día a día. Aún no se sabe si participará en los partidos de pretemporada; el primero contra los Rams está programado para el 15 de agosto, mientras que el duelo más importante será el 14 de septiembre contra los Broncos en el Arrowhead Stadium.
Mahomes firmó en junio una reestructuración de contrato que lo mantendrá con los Chiefs hasta 2033. Planea usar una rodillera en la rodilla izquierda, similar a la que utilizó en la universidad, y continuará entrenando con la misma intensidad que durante la última década.
Durante su rehabilitación, Mahomes recibió consejos de Tom Brady y Tyrann Mathieu, y mantuvo una rivalidad virtual de entrenamiento con el ala cerrada de los Eagles, Zach Ertz, quien también sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en diciembre.
"Todos dijeron: ‘Mantente a cargo de ello’. Fue un proceso largo, pero al trabajar constantemente llegué al punto de recibir el alta para practicar y ahora busco la autorización para jugar en la temporada regular", concluyó Mahomes.