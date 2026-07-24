Patrick Mahomes recibe alta médica y se prepara para el campamento de entrenamiento de los Chiefs

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El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, obtuvo el alta completa tras su cirugía de ligamentos en la rodilla izquierda y se incorporará al campamento de entrenamiento, con miras a regresar a la NFL en plena forma.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 05:45 PM.
En Deportes y editada el 24/07/2026 05:55 PM.