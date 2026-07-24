Tyson Fury vence por abandono a Mariusz Wach en Tailandia

En una sala íntima de apenas 1,500 asientos del Max Muay Thai Stadium, en Pattaya, Tailandia, Tyson Fury, el "Gypsy King" de 38 años, se impuso por abandono al veterano polaco Mariusz Wach antes del inicio del octavo asalto. Wach, de 46 años, decidió retirarse del combate, otorgándole a Fury una victoria técnica que consolida su regreso al ring tras una pausa de dos años.
Fury, con un récord de 36 victorias, 1 empate y 2 derrotas, sumó así su segunda victoria consecutiva después de superar por decisión unánime al ruso Arslanbek Makhmudov en abril en Londres. El británico había anunciado su retiro tras la derrota ante Oleksandr Usyk a finales de 2024, pero decidió volver al cuadrilátero para encaminarse hacia el enfrentamiento que la prensa ha bautizado como la "Batalla de Inglaterra" contra su compatriota Anthony Joshua, programado para este mismo año.
El combate contra Wach no fue transmitido en vivo por televisión, pero el material será parte de una docuserie que Netflix está preparando sobre la preparación de Fury. Los ingresos de la noche fueron destinados a una asociación caritativa que apoya a niños desfavorecidos de Pattaya, reflejando el compromiso social del campeón.
Mientras tanto, Anthony Joshua también regresa al ring este fin de semana, enfrentándose al albanés Kristian Prenga en Arabia Saudita. Es su primer combate desde el accidente de tráfico sufrido en diciembre en Nigeria, en el que resultó con heridas menores y lamentó la pérdida de dos amigos.
Fury, confiado, declaró en la conferencia de prensa: "No tengo la impresión de que el mundo haya visto lo mejor de Tyson Fury". Con la mirada puesta en el duelo contra Joshua, el británico busca consolidar su posición como el favorito para retomar el título mundial de los pesos pesados.