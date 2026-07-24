Tyson Fury vence por abandono a Mariusz Wach en Tailandia

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El campeón británico Tyson Fury derrotó por abandono al polaco Mariusz Wach en el Max Muay Thai Stadium de Pattaya, Tailandia, antes de su esperado duelo con Anthony Joshua. La victoria, su segunda consecutiva, alimenta la expectación de la próxima pelea que será promocionada como la "Batalla de Inglaterra".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 05:45 PM.
En Deportes y editada el 24/07/2026 05:48 PM.