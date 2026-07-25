Emilio Treviño, la nueva promesa de los clavados mexicanos, se incorpora a la selección nacional

El clavadista mexicano Emilio Treviño, de 18 años, ha dado un paso decisivo en su carrera al ser convocado por la Federación Mexicana de Natación para integrar la selección nacional que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana.
Treviño llegó a la convocatoria tras cosechar una medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de 2024, disputado en Brasil, y tras protagonizar una histórica victoria en el circuito colegial de los Estados Unidos, donde se coronó campeón nacional de la NCAA División I en la plataforma de 10 metros entre agosto de 2025 y marzo de 2026, logrando el primer título de la Universidad de Texas A&M en esa disciplina.
Su objetivo principal para Santo Domingo es destacar en la prueba individual de plataforma, aunque no descarta competir en la modalidad sincronizada junto a su compatriota Randal Willars, con miras a sumar medallas al medallero mexicano en este ciclo olímpico.
El salto más avanzado de Treviño es una ejecución de tres y media vueltas inversas en posición C, con un grado de dificultad de 3.3. Por el momento, su calendario de entrenamientos y competencias no le permite incorporar una nueva ejecución que eleve aún más su puntuación.
Originario de Monterrey, el atleta tomó la decisión de trasladarse a los Estados Unidos para perfeccionar su técnica y continuar sus estudios universitarios. Su desempeño en la NCAA le ha permitido consolidarse como una de las figuras emergentes con proyección internacional en el clavado mexicano.
Mirando al futuro, Emilio Treviño tiene como meta definitiva representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un sueño que alimenta su disciplina y su ambición de seguir sumando logros al deporte nacional.