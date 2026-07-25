Emilio Treviño, la nueva promesa de los clavados mexicanos, se incorpora a la selección nacional

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Con 18 años, el joven clavadista de Monterrey, medallista mundial juvenil y campeón NCAA, integra la escuadra que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la vista puesta en Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 10:15 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 05:09 AM.