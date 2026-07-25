México lidera el desfile inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se dio inicio con un vibrante desfile de naciones en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde México, actual campeón del certamen, fue la primera delegación en entrar al recinto.
Los atletas mexicanos, comandados por los abanderados Juan Celaya (atletismo) y Gabriela Rodríguez (natación), desfilaron al compás de la canción “Por Mi México” del rapero Lefty SM, mezclando la tradición deportiva con la cultura dominicana y mostrando la alegría de representar al país en esta fiesta regional.
Tras México, siguieron las 36 naciones restantes. Venezuela recibió un emotivo aplauso del público en reconocimiento a sus deportistas que se recuperan del terremoto del 24 de junio. El momento más aplaudido fue la entrada de la delegación anfitriona, República Dominicana, que contó con la presencia de exdeportistas como el doctor José Joaquín Puello, Milagros Cabral y el multimedallista Jorge Amaury.
El punto culminante de la noche lo protagonizó Félix Sánchez, quien tomó la antorcha centroamericana, realizó la vuelta olímpica y encendió el pebetero que permanecerá encendido hasta el 8 de agosto. La multitud se puso de pie para aplaudir al legendario atleta, doble medallista de oro olímpico (Atenas 2004 y Londres 2012) en los 400 metros con vallas.
Con la llama encendida, la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe arranca con la participación de 6,200 atletas de 37 países, todos en busca de la gloria y del podio. La delegación mexicana, lista para defender su título y sumar medallas, recibió los mejores deseos de la afición y del propio Comité Organizador.