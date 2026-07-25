México lidera el desfile inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

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La delegación mexicana, actual campeona regional, encabezó el desfile de naciones en la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo. Con los abanderados Juan Celaya y Gabriela Rodríguez, los atletas mostraron su orgullo al ritmo de “Por Mi México” de Lefty SM, mientras la antorcha centroamericana fue encendida por Félix Sánchez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:31 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 04:57 AM.