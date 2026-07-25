Sinner y Djokovic abandonan el Masters 1000 de Montreal

Los organizadores del ATP Masters 1000 de Montreal confirmaron el viernes que el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, y el serbio Novak Djokovic, 24 veces campeón de Grand Slam, no participarán del torneo que se jugará del 1 al 13 de agosto.
Ambos jugadores llegaron a la cima de sus carreras tras destacadas actuaciones en Wimbledon: Sinner se coronó campeón masculino y Djokovic alcanzó las semifinales. Sin embargo, el exigente calendario de la temporada les obliga a priorizar su preparación para el US Open, que inicia el 30 de agosto en Nueva York.
La ausencia de Sinner y Djokovic se suma a la baja anunciada previamente por el español Carlos Alcaraz, número tres del ranking, quien se retiró por una lesión persistente en la muñeca y planea regresar en el Masters 1000 de Cincinnati. Con estas bajas, el número dos del mundo, Alexander Zverev, campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon, se perfila como cabeza de serie en Montreal, seguido por el local Félix Auger‑Aliassime.
Los organizadores expresaron su decepción y señalaron que ambos jugadores tampoco compitieron el año pasado en Toronto, sede del WTA 1000 femenino que alterna con Montreal. Aseguraron que están en conversaciones con la ATP para implementar “ajustes” que protejan la integridad de los eventos Masters 1000 sin desatender las realidades a las que se enfrentan los tenistas.