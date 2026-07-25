Sinner y Djokovic abandonan el Masters 1000 de Montreal

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Los dos primeros del ranking mundial, Jannik Sinner y Novak Djokovic, han decidido no disputar el ATP Masters 1000 de Montreal, generando preocupación entre los organizadores sobre la integridad del calendario previo al US Open.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:30 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 04:54 AM.