El TAS fija el 8 de octubre para decidir el campeón de la Copa Africana de Naciones

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) escuchará a puerta cerrada la apelación de Senegal contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y Marruecos el 8 de octubre en Lausana, sin fecha establecida para el veredicto, en un caso que ha sacudido el fútbol africano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:31 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 04:56 AM.