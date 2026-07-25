Vozinha será nuevo portero de Colo Colo, confirma Aníbal Mosa

El presidente del club chileno Colo Colo, Aníbal Mosa, confirmó este viernes la firma de un acuerdo con el portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, alias "Vozinha". El guardameta, de 40 años, será incorporado al equipo en los próximos días, una vez haya superado los exámenes médicos de rigor que el club le ha programado.
Vozinha se hizo notar en la Copa del Mundo 2026, donde fue incluido en el once ideal de la FIFA por votación popular y acumuló 30 millones de seguidores en Instagram gracias a sus atajadas. En el torneo disputó cuatro partidos con Cabo Verde, recibiendo cinco goles, pero destacó en el empate 0‑0 contra la actual campeona España y en sus atajadas frente a Argentina, que venció en tiempo extra 3‑2 para avanzar a octavos de final.
El portero llega a Chile como agente libre, tras concluir su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal. Su llegada representa una apuesta de Colo Colo por la experiencia y el liderazgo en la portería, en un momento en que el club busca reforzar su plantel para los torneos locales e internacionales.
El anuncio se difundió a través de las redes sociales del club, acompañada de la frase: "CONFIRMADO: ¡Vozinha será nuevo jugador de Colo Colo!". No se revelaron los términos económicos del contrato, pero la directiva señaló que la incorporación se completará una vez aprobados los exámenes médicos.