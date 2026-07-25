Vozinha será nuevo portero de Colo Colo, confirma Aníbal Mosa

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El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, anunció que el guardameta de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, firmó un acuerdo para integrarse al club chileno. El futbolista, de 40 años, llega tras su paso por el Chaves de Portugal y su destacada actuación en el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:31 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 04:57 AM.