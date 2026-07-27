Andrea Pirlo descarta candidatura al puesto de director técnico de la selección italiana

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El exmediocampista anunció que ya no está entre los candidatos para dirigir a la Nazionale, tras polémicas por un contrato con la firma rusa Fonbet y su escaso historial como entrenador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 02:47 PM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 02:55 PM.