Germán Berterame recibe el alta médica tras ser hospitalizado en Montreal

...

El delantero argentino, nacionalizado mexicano, fue dado de alta después de pasar la noche en un hospital canadiense por lesiones en el hombro izquierdo y la nariz tras un fuerte impacto durante el partido Inter Miami‑Montreal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 05:17 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 05:34 AM.