Germán Berterame recibe el alta médica tras ser hospitalizado en Montreal

El domingo 28 de julio, el delantero del Inter Miami, Germán Berterame, recibió el alta médica en el Hospital Universitario de Montreal, Canadá, donde estuvo ingresado tras sufrir un fuerte golpe durante el encuentro contra el CF Montreal de la MLS.
El impacto ocurrió en el minuto 78, cuando el atacante argentino colisionó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales dentro del área rival. Al caer al césped, Berterame quedó inconsciente y fue asistido de inmediato por el colombiano Brayan Vera, quien solicitó la intervención de los servicios médicos. Tras varios minutos de atención en el campo, el jugador fue trasladado en camilla a una ambulancia que se encontraba en el estadio y llevado al centro hospitalario para realizar estudios de diagnóstico.
El comunicado oficial del club informó que el delantero sufrió lesiones en el hombro izquierdo y la nariz, sin descartar una posible conmoción cerebral. En los próximos días iniciará un proceso de recuperación bajo supervisión médica, mientras el Inter Miami evalúa su regreso a los entrenamientos.
El entrenador Guillermo Hoyos confirmó que, al momento del alta, Berterame se encontraba consciente y estable, aunque seguirá bajo observación para garantizar su completa recuperación antes de volver a la acción.
Berterame, de 27 años, es argentino naturalizado mexicano y ha sido una pieza clave en la ofensiva del Inter Miami desde su llegada. Su ausencia temporal plantea un desafío para el conjunto dirigido por Hoyos, que busca mantener la racha ganadora en la MLS.