Isaac del Toro recibe 154,500 euros por su tercer puesto en el Tour de Francia 2026

En la edición 2026 del Tour de Francia, el mexicano Isaac del Toro logró un histórico tercer puesto en la clasificación general, lo que le garantizó una importante recompensa económica. Según el informe de L'Equipe citado por Grupo Milenio, el premio asignado al tercer lugar asciende a 154,500 euros, equivalentes a aproximadamente 176,000 dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente.
Para contextualizar la magnitud de esta cifra, el ganador del maillot amarillo, el esloveno Tadej Pogačar, obtuvo un total de 612,000 euros (cerca de 698,000 USD), mientras que el segundo puesto, ocupado por el belga Remco Evenepoel, recibió 248,600 euros (unos 283,000 USD). El resto del pelotón, sumando todas las clasificaciones y premios especiales, acumuló alrededor de 2.4 millones de euros (2.7 millones de dólares).
El premio de 154,500 euros corresponde al monto bruto asignado por la organización del Tour; de acuerdo con la costumbre del ciclismo profesional, parte de esta suma será distribuida entre el equipo UAE Team Emirates y el personal de apoyo que acompañó a del Toro durante la carrera.
Este ingreso representa, para el ciclista mexicano, no solo un reconocimiento económico, sino también una señal del creciente protagonismo de México en el ciclismo de ruta a nivel mundial.