Isaac del Toro recibe 154,500 euros por su tercer puesto en el Tour de Francia 2026

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El ciclista mexicano Isaac del Toro, tercer clasificado general del Tour de Francia 2026, se llevó a casa 154,500 euros (aproximadamente 176,000 USD), según los datos publicados por L'Equipe y confirmados por Grupo Milenio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 08:25 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 09:08 AM.