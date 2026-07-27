Javier 'Chicharito' Hernández se incorpora al Atlético Dallas, primer fichaje histórico del club

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El máximo goleador de la Selección Mexicana firmó un acuerdo con el nuevo equipo de la USL Championship, Atlético Dallas, marcando su regreso a la actividad profesional después de siete meses de inactividad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 02:47 PM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 02:58 PM.