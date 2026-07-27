Javier 'Chicharito' Hernández se incorpora al Atlético Dallas, primer fichaje histórico del club

Javier 'Chicharito' Hernández, máximo anotador histórico de la Selección Mexicana, ha llegado a un acuerdo para integrarse a Atlético Dallas, el primer gran fichaje de la franquicia que debutará en la USL Championship, segunda división del fútbol de Estados Unidos. Según informó el reconocido periodista Fabrizio Romano, el delantero de 38 años iniciará sus labores con el club a partir de la temporada 2027, aunque participará de inmediato en el proyecto deportivo y de marketing del equipo.
El movimiento representa el regreso de Hernández a la actividad profesional tras más de siete meses alejado de los terrenos de juego. Su última etapa fue con las Chivas de Guadalajara, donde su participación resultó irregular: en el Apertura 2025 de la Liga MX jugó 7 partidos (4 de fase regular y 2 de Liguilla), acumuló 140 minutos, anotó un único gol y no registró asistencias ni tarjetas. Su último tanto con el Rebaño Sagrado se dio el 8 de noviembre de 2025, en la Jornada 17, cuando marcó en tiempo de compensación en la victoria 4‑2 sobre Rayados de Monterrey.
En los cuartos de final contra Cruz Azul, Chicharito tuvo la oportunidad de reducir la diferencia mediante un penal, pero falló el disparo, sellando la eliminación del equipo y su despedida oficial de la Liga MX.
A lo largo de su carrera, Hernández ha vestido la camiseta de ocho clubes profesionales: C.D. Guadalajara (en dos etapas), Manchester United (dos etapas), Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla FC, LA Galaxy y, ahora, Atlético Dallas, que se convierte en la octava institución de su trayectoria.
El anuncio oficial del fichaje está pendiente tanto por parte del club texano como del propio jugador, pero la expectativa es alta, pues el proyecto de Atlético Dallas busca consolidarse como una referencia del fútbol norteamericano y contar con la experiencia y el carisma de una figura de la talla de Chicharito.