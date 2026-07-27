José Urquidy se incorpora a los Chicago White Sox tras su paso por los Piratas de Pittsburgh

El equipo de los Chicago White Sox anunció oficialmente la adquisición del pitcher mexicano José Urquidy, proveniente de los Piratas de Pittsburgh. El movimiento se concretó a cambio del lanzador derecho de ligas menores Félix Doroteo.
Urquidy, de 31 años y originario de Mazatlán, Sinaloa, había sido puesto en asignación el pasado fin de semana por los Piratas. En la temporada mayor registró un 0-1 en decisiones, una efectividad de 8.53 y un juego salvado en cinco apariciones como relevista. Antes de su traslado a Chicago, el lanzador estuvo en el equipo Triple‑A de los Piratas, los Indianapolis Indians, donde anotó un 5-4 con una efectividad de 3.66 en 17 aperturas.
Los derechos de retorno de Urquidy a la Liga Mexicana de Béisbol pertenecen a los Sultanes de Monterrey, lo que abre la posibilidad de que el jugador regrese a México en el futuro.
Los White Sox, que lideran la división Central de la Liga Americana con un récord de 55-49, se han consolidado como el equipo revelación de la temporada. Con la ofensiva impulsada por el japonés Munetaka Murakami, el club de Chicago mantiene una ventaja de dos juegos y medio sobre los Cleveland Guardians y compite estrechamente con los Washington Nationals por un puesto en la postemporada.
La incorporación de Urquidy refuerza el cuerpo de lanzadores de Chicago, que busca mantener su posición en la cima de la división y asegurar un lugar en los playoffs.