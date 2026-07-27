José Urquidy se incorpora a los Chicago White Sox tras su paso por los Piratas de Pittsburgh

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El lanzador derecho mexicano, de 31 años, es transferido a la organización de los White Sox a cambio del pitcher menor Félix Doroteo, mientras mantiene sus derechos de retorno con los Sultanes de Monterrey.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 08:14 PM.
En Deportes y editada el 28/07/2026 09:57 AM.