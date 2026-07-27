Kazuyoshi Miura anota gol a los 59 años y lidera la victoria 7‑0 de Fukushima United

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El exinternacional japonés, apodado King Kazu, marcó su primer gol en cuatro años a los 59 años, en la goleada 7‑0 de Fukushima United sobre Iwaki Furukawa, garantizando la clasificación a la Copa del Emperador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 09:22 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 10:16 AM.