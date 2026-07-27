Kazuyoshi Miura anota gol a los 59 años y lidera la victoria 7‑0 de Fukushima United

El veterano delantero Kazuyoshi Miura, conocido como King Kazu, volvió a romper récords al anotar a los 59 años durante la contundente victoria 7‑0 de Fukushima United contra Iwaki Furukawa FC en un torneo regional de la J‑League. El gol, su primero en cuatro años, llegó en el minuto 52 tras una asistencia de Takatora Einaga, y sorprendió a dos defensas rivales con su velocidad.
El partido, disputado el sábado, no solo consolidó la posición de Fukushima United en la tabla, sino que también aseguró su participación en la próxima Copa del Emperador. Miura, titular en su 41ª temporada como profesional, declaró: "Fue un poco caótico, pero lo que cuenta es que estuve en el buen lugar; creo que estaba bien posicionado".
Con 59 años, Miura se convierte en uno de los futbolistas más longevos en anotar en una competición oficial, reforzando su legado como pionero del fútbol japonés. Desde su debut en 1993, cuando la J‑League se fundó, ha jugado en clubes de Brasil (Santos), Italia, Croacia, Australia y Portugal, y ha sido pieza clave en la expansión del deporte en Japón.
A nivel internacional, Miura debutó con la selección japonesa en 1990, acumulando 55 goles en 89 partidos. Sin embargo, fue excluido del plantel que disputó el Mundial de 1998, la primera fase final de Japón en la historia. Su trayectoria sigue siendo un referente de constancia y pasión por el fútbol.