Neymar desmiente rumor de pelea en vestuario del Santos

Neymar Jr. volvió a ser el centro de atención mediática, pero esta vez por una polémica que él mismo desmintió. Tras marcar un doblete que garantizó el empate 2‑2 del Santos contra Chapecoense, el delantero brasileño se vio envuelto en una ola de críticas tras la difusión en redes sociales de un supuesto video que mostraba una pelea en el vestuario del club.
En un video de corta duración publicado en su cuenta oficial de Instagram, Neymar explicó que la información que circulaba era falsa. "Hubo una charla en el vestuario, pero no se le faltó al respeto a nadie. No hubo ningún reto ni llamado de atención hacia los jóvenes. Eso no lo voy a aceptar de ahora en adelante. No voy a aceptar esas mentiras que van a seguir difundiendo en internet. ¿Está claro? Un abrazo para todos. Estamos juntos", declaró el jugador.
El rumor surgió después de que el medio brasileño Globo Esporte informara que Neymar habría insultado al mediocampista Gabriel Bontempo y cuestionado duramente al defensor João Ananias, generando incomodidad entre jugadores, cuerpo técnico y la dirigencia del Santos. Sin embargo, el propio Neymar negó cualquier tipo de agresión verbal, señalando que la conversación fue meramente motivacional.
El video de Neymar fue acompañado de un mensaje en árabe que traducido al español dice: "Buenos días, chicos. Sé que no es el domingo que queríamos, pero así es el fútbol. Levantemos la cabeza y sigamos trabajando". Con ello, el jugador buscó calmar los ánimos y reforzar la unidad del grupo.
Hasta el momento, ni el cuerpo técnico ni los jugadores citados han emitido declaraciones oficiales que confirmen la versión de Globo Esporte. El club Santos, por su parte, ha solicitado a los medios que respeten la privacidad del equipo y eviten la difusión de información no verificada.
Esta no es la primera vez que Neymar se ve envuelto en controversias fuera del campo; sin embargo, su rápida respuesta en redes sociales parece haber contenido la polémica, al menos por ahora.