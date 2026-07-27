Neymar desmiente rumor de pelea en vestuario del Santos

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El delantero brasileño, tras anotar dos goles en el empate 2‑2 contra Chapecoense, publicó un video en sus redes sociales negando la existencia de una supuesta pelea en el vestuario del Santos y asegurando que no hubo insultos ni llamados de atención a los jóvenes del equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 05:17 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 05:36 AM.