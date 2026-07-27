Taekwondo mexicano brilla con tres oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El equipo nacional de taekwondo se alzó con tres preseas doradas en la edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrada en Santo Domingo, 2026, gracias a los triunfos de Nadia Ferreira (‑53 kg), Daniela Souza (‑49 kg) y Zaid Pérez (‑58 kg). Con estos resultados México igualó la cantidad de oros obtenidos en la edición de San Salvador 2023, pero con una distribución más amplia entre atletas individuales.
Daniela Souza fue la primera en subir al podio. En una final que revivió la rivalidad con la colombiana Andrea Ramírez, la mexicana se impuso 2‑0, recuperando el título que había perdido contra la misma rival en San Salvador 2023. "Esta victoria es la culminación de años de trabajo y la prueba de que la constancia rinde frutos", declaró Souza tras recibir su medalla.
Zaid Pérez siguió el paso de su compatriota al derrotar al venezolano Jhoel Díaz, también por 2‑0, en la categoría de menos de 58 kg. "De la promesa a la realidad, este oro representa el futuro del taekwondo mexicano", comentó Pérez, quien ahora se perfila como una pieza clave para los próximos torneos internacionales.
El último oro del día lo obtuvo Nadia Ferreira, quien venció a la cubana Marlyn Pérez en la categoría de menos de 53 kg. La victoria se produce pocos meses después de que la atleta conquistara el título del Campeonato Panamericano, consolidando su posición como una de las figuras emergentes del deporte.
Con esta cosecha, el taekwondo nacional no solo iguala su desempeño anterior, sino que también muestra una mayor profundidad de talento, al contar con tres medallistas de oro en distintas categorías de peso. Los resultados auguran un panorama prometedor de cara a los próximos Juegos Panamericanos y a la clasificación para los Juegos Olímpicos.