Taekwondo mexicano brilla con tres oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

...

En la jornada de Santo Domingo, los taekwondistas mexicanos Nadia Ferreira, Daniela Souza y Zaid Pérez conquistaron tres medallas de oro, igualando la cifra obtenida en San Salvador 2023 y consolidando al deporte como una de las principales apuestas del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 05:17 AM.
En Deportes y editada el 27/07/2026 05:35 AM.