El Comité Olímpico Mexicano respalda a Cecilia Lee y condena la discriminación en los JCC

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El Comité Olímpico Mexicano (COM) defendió a la taekwondista Cecilia Lee tras un comentario discriminatorio de una página guatemalteca, reafirmando su rechazo a cualquier forma de discriminación contra los atletas mexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 10:22 AM.
En Deportes y editada el 28/07/2026 01:21 PM.