El Comité Olímpico Mexicano respalda a Cecilia Lee y condena la discriminación en los JCC

La delegación mexicana que compite en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) se posicionó en el primer lugar del medallero general, pero sus logros se vieron empañados por un acto discriminatorio contra la taekwondista Cecilia Lee.
Tras perder ante la guatemalteca Alejandra Higueros y quedar con la medalla de plata, la cuenta de Instagram liganacional_gt publicó: "México llevó a una coreana pero no pudo con nuestra campeona", comentario que fue posteriormente borrado sin que la página ofreciera una disculpa.
Lee respondió a la publicación señalando que la nacionalidad no se determina por la apariencia, sino por la historia, la cultura y la identidad del país que representa. "Ojalá exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos. A pesar de estos actos felicito a Alejandra por su triunfo bien merecido, es una gran atleta y dimos una gran competencia", declaró la atleta.
Horas después, el Comité Olímpico Mexicano emitió un comunicado en el que respalda a Cecilia Lee y rechaza enérgicamente cualquier expresión discriminatoria dirigida a sus atletas. "Rechazamos cualquier expresión discriminatoria dirigida hacia nuestros y nuestras atletas", afirmó el COM, acompañando el mensaje con una imagen que subraya su postura firme contra el racismo y la xenofobia en el deporte.
El incidente pone de relieve la necesidad de promover el respeto y la inclusión en los eventos deportivos internacionales, recordando que la competencia debe centrarse en el desempeño y la deportividad, no en prejuicios.