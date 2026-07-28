Iker Casas se corona con oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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El taekwondista mexiquense Iker Casas ganó la medalla de oro en la categoría de menos de 80 kg, consolidando el liderazgo del taekwondo mexicano en Santo Domingo y reactivando su carrera tras un periodo de baja competitiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:56 AM.
En Deportes y editada el 28/07/2026 12:42 PM.