Iker Casas se corona con oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El mexiquense Iker Casas celebró con gran emoción su victoria en la final de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo. El triunfo, obtenido al derrotar al colombiano Miguel Trejos por 2‑0, le sirvió para demostrar que aún posee el nivel necesario para salir del bache deportivo que atravesaba y retomar la lucha por un nuevo ciclo olímpico.
Casas no había sido seleccionado en el Campeonato Nacional de enero en Veracruz, pero el campeón de esa prueba decidió no concentrarse con el equipo del Comité Olímpico Mexicano. Ante la vacante, el mexiquense ingresó al plantel en la categoría de menos de 80 kg y no desaprovechó la oportunidad, llevándose el título regional.
Para alzarse con la presea dorada, el atleta tuvo que superar a rivales de alto calibre. En cuartos de final venció al jamaiquino Brandon Sealy, quien se retiró del combate por lesión. En semifinales derrotó al cubano Kelvin Calderón por 2‑0, y en la final impuso su dominio sobre el colombiano Trejos, también por 2‑0.
Con esta medalla, el taekwondo mexicano suma seis oros en la edición de 2026, consolidando su liderazgo en el medallero y superando los resultados de San Salvador 2023, donde sólo se obtuvo un oro en la modalidad de combate individual.
El logro de Iker Casas no solo representa un hito personal, sino que también refuerza la proyección del deporte mexicano en la región y abre la puerta a futuras metas, entre ellas la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos.