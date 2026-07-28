Ejército Mexicano conquista oro por equipos y hace el 1-2 en ecuestre de Centroamericanos

Los jinetes del Ejército Mexicano se alzaron con los máximos galardones en la modalidad ecuestre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en el Centro Ecuestre Palmarejo de Santo Domingo. La delegación mexicana obtuvo la presea de oro por equipos y, en la final individual de salto del Evento Completo, logró un destacado 1‑2.
El Mayor de Caballería del Estado Mayor, Fernando Parroquín, montando al binomio Anáhuac, se proclamó campeón con 34.1 puntos de penalización. Le siguió el Sargento 2.º de Veterinaria y Remonta, Luis Ariel Santiago Franco, a bordo del caballo Castigado, quien se quedó con la plata al registrar 35.4 puntos. El bronce correspondió a la hondureña Leticia Gabriela Valerio (44.5 puntos).
En la prueba por equipos, el conjunto integrado por Luis Ariel Santiago, Gerardo Parroquín, Fernando Parroquín y Bischel Hernández sumó 126.6 puntos de penalización, superando a Colombia y Honduras y asegurando el oro para México.
Este doble triunfo marca el inicio de la participación mexicana en la jornada ecuestre como la delegación más destacada, reafirmando la tradición de éxitos en esta disciplina dentro del ciclo olímpico. El logro refleja no solo la calidad del adiestramiento y la disciplina de los atletas, sino también el estrecho vínculo de confianza entre jinete y caballo, valores esenciales para los deportistas de alto rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El desempeño de los militares del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el deporte internacional continúa proyectando con orgullo y excelencia el nombre de México en el escenario mundial.