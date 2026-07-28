Ejército Mexicano conquista oro por equipos y hace el 1-2 en ecuestre de Centroamericanos

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En Santo Domingo, República Dominicana, la delegación ecuestre del Ejército Mexicano obtuvo la medalla de oro por equipos y un 1‑2 individual en la prueba de salto del Evento Completo, consolidándose como la nación más destacada del certamen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 28/07/2026 01:29 PM.