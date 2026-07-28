Kenia Lechuga se corona con oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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La remera mexicana Kenia Lechuga ganó la medalla de oro en la prueba W1X de remo corto femenino en Santo Domingo, revalidando su título de 2023 y consolidando su camino hacia Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 28/07/2026 12:02 PM.