Kenia Lechuga se corona con oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La remera mexicana Kenia Lechuga se alzó con la medalla de oro en la prueba W1X (remo corto femenino) durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en la Presa El Rincón. Con un tiempo de 7:54.49 minutos, Lechuga revalidó el título que obtuvo en San Salvador 2023, dejando sin respuesta a sus rivales cubana Loraidis Echavarría (8:10.61) y venezolana Kimberly Meneses (8:12.79).
La atleta regiomontana, subcampeona mundial, mostró una velocidad y seguridad que le permitieron cruzar la meta en primer lugar, marcando uno de los mejores momentos de su carrera. Este triunfo regional se suma a sus recientes victorias en las Copas del Mundo de Sevilla y Lucerna, y abre la puerta a su cuarto ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.
En la categoría masculina, el bajacaliforniano Alexis Bladimir López García dominó la final de remos cortos con un tiempo de 7:23.11 minutos, superando al dominicano Ignacio Vásquez (7:25.69) y al cubano Leduar Suárez (7:32.53). López, campeón panamericano de Santiago 2023 y multimedallista internacional, agradeció el apoyo del profesor Manuel Loyola y destacó la dificultad del viento cruzado que enfrentó durante la competencia.
En la prueba de doble remo femenino, la dupla mexicana Maite Arrillaga y María Sheccid García se quedó con la plata (7:40.68), detrás de la embarcación cubana (7:33.70). Guatemala completó el podio con el bronce (7:43.45).
Con estos resultados, México reafirma su liderazgo en el remo a nivel regional y consolida a sus atletas como contendientes serios para los próximos Juegos Olímpicos.