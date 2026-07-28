Roberto Mancini y Claudio Ranieri asumen cargos en la Selección italiana tras crisis institucional

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El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, nombró a Roberto Mancini como nuevo seleccionador y a Claudio Ranieri como director técnico de la Azzurra, después del veto a Andrea Pirlo y la dimisión de Paolo Maldini.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 01:13 PM.
En Deportes y editada el 28/07/2026 01:18 PM.