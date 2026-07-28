Zinédine Zidane asume la dirección técnica de la Selección de Francia

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Zinédine Zidane fue nombrado este martes como nuevo seleccionador de Francia, sustituyendo a Didier Deschamps, con contrato vigente hasta después del Mundial 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:59 AM.
En Deportes y editada el 28/07/2026 12:54 PM.