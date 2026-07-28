Zinédine Zidane asume la dirección técnica de la Selección de Francia

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó la designación de Zinédine Zidane como nuevo entrenador de la Selección nacional, reemplazando a Didier Deschamps, quien dirigió al equipo durante catorce años y conquistó la Copa del Mundo de 2018.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la FFF, el presidente Philippe Diallo y el exmediocampista de 54 años anunciaron el nombramiento, que se formaliza con un contrato que se extenderá hasta, como máximo, el Mundial de 2030. "Estoy listo para afrontar el desafío", declaró Zidane, quien manifestó su felicidad por ocupar el único puesto que deseaba tras dejar el banquillo del Real Madrid.
Zidane regresa a la Selección francesa veinte años después de su último partido como jugador, la final del Mundial de Alemania 2006, recordada por el polémico cabezazo a Marco Materazzi. Su experiencia como técnico se limita al Real Madrid, club con el que ganó tres Ligas de Campeones consecutivas (2016‑2018) y volvió a dirigir entre 2019 y 2021.
El nuevo seleccionador rindió homenaje a su predecesor, asegurando que su objetivo será mantener la línea victoriosa iniciada por Deschamps, quien llevó a "Les Bleus" a dos finales mundialistas consecutivas (Rusia 2018 y Catar 2022). Zidane también señaló que su estilo de juego se inspirará en la filosofía que desarrolló durante su paso por el fútbol español.
El anuncio se produce después de varios meses de especulación, pues la permanencia de Deschamps había retrasado la transición. Con la designación de Zidane, la FFF busca capitalizar el aura y la credibilidad que el exjugador posee tanto en Francia como a nivel internacional, con la esperanza de consolidar una nueva era de éxitos para la selección.