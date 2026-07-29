Ancelotti renueva su compromiso con la Selección de Brasil y traza el plan hacia el Mundial 2030

El entrenador italiano Carlo Ancelotti volvió a Brasil este martes y, en una reunión con la Comisión Técnica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), anunció la renovación de su vínculo con la Selección hasta el Mundial 2030.
Durante el encuentro, la CBF y Ancelotti definieron los próximos pasos del equipo: la convocatoria de amistosos internacionales para septiembre y noviembre, la planificación de las eliminatorias sudamericanas de 2027 y la participación en la Copa América 2028, que se jugará en Estados Unidos.
Se realizó también un balance de la actuación de Brasil en el Mundial 2026, destacando la necesidad de fortalecer la integración entre la selección mayor y las categorías de base, con miras a los torneos Sub‑17 y al ciclo olímpico que se avecina.
El contrato de Ancelotti, que se extiende hasta 2030, incluye la observación permanente de los partidos del Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil, con el objetivo de ampliar la base de jugadores convocables y nutrir el nuevo proyecto técnico.
En sus palabras, el técnico italiano subrayó la importancia de “construir una generación que combine experiencia y juventud, manteniendo la identidad brasileña y adaptándose a los retos del fútbol contemporáneo”.
La reunión concluyó con la programación de una serie de entrenamientos y encuentros de evaluación que permitirán afinar la lista de convocados para los próximos compromisos internacionales.