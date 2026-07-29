Ancelotti renueva su compromiso con la Selección de Brasil y traza el plan hacia el Mundial 2030

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Carlo Ancelotti regresó a Brasil y, tras reunirse con la CBF, confirmó la extensión de su contrato hasta 2030 y delineó la agenda de amistosos, eliminatorias y la Copa América 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 05:38 AM.
En Deportes y editada el 29/07/2026 08:45 AM.