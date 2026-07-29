Copa Oro 2027 regresa a México tras el éxito del Mundial 2026

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La Concacaf anunció que la Copa Oro 2027 se jugará en territorio mexicano, marcando el regreso del país como sede después de 24 años y aprovechando la infraestructura y el legado del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 12:59 PM.
En Deportes y editada el 29/07/2026 02:01 PM.