Jalen Carter firma extensión récord y se convierte en el tackle defensivo mejor pagado de la NFL

Los Philadelphia Eagles y el tackle defensivo Jalen Carter llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato de cuatro años que asciende a 152 millones de dólares, con cláusulas que pueden elevar el valor total a 160 millones y 106 millones garantizados. Con este pacto, Carter se posiciona como el tackle defensivo mejor pagado de la NFL, según confirmó este martes su agente, Drew Rosenhaus.
El nuevo contrato mantendrá al jugador bajo el uniforme de Filadelfia hasta 2031, superando la opción de quinto año que la gerencia había ejercido en abril y que había extendido su permanencia hasta 2027. El gerente general Howie Roseman explicó que la decisión de asegurar una extensión a largo plazo responde a la estrategia del equipo de consolidar a sus jóvenes talentos antes de que alcancen la agencia libre.
Carter, seleccionado en la novena posición del Draft 2023 tras destacar en la Universidad de Georgia, se ha convertido rápidamente en una pieza clave del esquema defensivo dirigido por el coordinador Vic Fangio. Aunque sus estadísticas de capturas (13.5 en tres temporadas) pueden parecer modestas, su impacto se refleja en la presión constante que ejerce sobre las líneas ofensivas rivales. En la temporada 2024 lideró a los Eagles en presiones al quarterback (45), golpes (16) y tacleadas detrás de la línea de golpeo (12). La campaña 2025 se vio afectada por molestias en el hombro y una suspensión disciplinaria que limitó su participación a 11 partidos.
La renovación llega poco después de la firma de Jordan Davis, compañero de línea, por tres años y 78 millones de dólares, lo que garantiza estabilidad a la trinchera defensiva de Filadelfia. A pesar de los cuestionamientos extradeportivos —incluyendo una condena por cargos menores vinculados a un accidente automovilístico fatal durante su paso por Georgia y una expulsión tras un altercado con Dak Prescott— el cuerpo técnico ha valorado su talento y su contribución al Super Bowl LIX, ganado en 2025.
Con la extensión, los Eagles no solo aseguran a una de sus mayores promesas defensivas, sino que también envían un mensaje claro a la liga: están dispuestos a invertir recursos significativos para mantener la competitividad de su línea defensiva a largo plazo.