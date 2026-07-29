Jalen Carter firma extensión récord y se convierte en el tackle defensivo mejor pagado de la NFL

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El tackle defensivo de los Philadelphia Eagles, Jalen Carter, acordó una extensión de cuatro años por 152 millones de dólares, con un máximo potencial de 160 millones y 106 millones garantizados, convirtiéndose en el jugador mejor pagado en su posición en la historia de la liga.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 09:05 AM.
En Deportes y editada el 29/07/2026 08:46 AM.