Alexandra Herrera se corona con oro en racquetbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En la jornada final del torneo de racquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, la atleta mexicana Alexandra Herrera obtuvo la medalla de oro al derrotar a la guatemalteca Gabriela Mejía en tres sets consecutivos (11‑6, 12‑10, 11‑9). Con este triunfo, Herrera rompe una sequía de resultados individuales en la competencia regional y se posiciona como la nueva cara del deporte mexicano tras la ausencia de la legendaria Paola Longoria, quien no pudo participar por maternidad.
“Sabía que era un partido muy difícil. Luché hasta el último punto y salió el resultado”, declaró Herrera tras el encuentro, resaltando la intensidad y el nivel de la rivalidad. La victoria no solo le otorga la presea dorada, sino que también le brinda la confianza necesaria para afrontar el próximo Campeonato Mundial de racquetbol, programado para finales de año.
El desempeño de Herrera refleja el crecimiento de las nuevas generaciones de racquetbolistas mexicanas, que están respondiendo con fuerza a la ausencia de Longoria y consolidando al país como potencia en la disciplina a nivel centroamericano.
La medalla de oro de Herrera será celebrada por la comunidad deportiva y los seguidores del racquetbol, quienes ven en su triunfo una señal de que México seguirá siendo protagonista en los escenarios internacionales del deporte.