Alexandra Herrera se corona con oro en racquetbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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Tras dos participaciones sin medalla, la mexicana Alexandra Herrera ganó la final individual de racquetbol en Santo Domingo, venciendo a la guatemalteca Gabriela Mejía y asegurando el oro para México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 01:01 PM.
En Deportes y editada el 30/07/2026 03:34 PM.