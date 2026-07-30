Aranza López Sánchez lleva el oro a México en relevos 4x200 m estilo libre

En la jornada final de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, la delegación mexicana se alzó con la medalla de oro en la prueba de relevos 4 × 200 m estilo libre, registrando un tiempo de 8:15.21. El equipo, integrado por Aranza López Sánchez, Celia Pulido, Susana Hernández y Ava Chávez, dejó atrás a Venezuela (plata) y Colombia (bronce).
Aranza López Sánchez, originaria de Puebla y estudiante de la Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue convocada a la Selección Nacional tras su desempeño en el Selectivo a Eventos Internacionales de Veracruz, donde obtuvo plata en 200 m libres, plata en 200 m mariposa y bronce en 400 m libres. Además, fue campeona de la Universiada Nacional 2025.
“Representar a México es un orgullo; es algo más grande que me motiva a seguir creciendo”, declaró la nadadora tras subir al podio.
El relevo 4 × 200 m estilo libre, en el que Aranza compitió, forma parte de las seis pruebas en las que la atleta se desenvuelve: 50 m, 100 m y 200 m libres, 400 m libres, y 100 m y 200 m mariposa.
Este triunfo rememora la hazaña de Diana Luna, egresada de Fisioterapia, quien obtuvo el oro en 4 × 100 m combinado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en Veracruz, consolidando una tradición de fisioterapeutas-poblano‑mexicanos que brillan en la natación internacional.