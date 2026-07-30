Aranza López Sánchez lleva el oro a México en relevos 4x200 m estilo libre

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La nadadora poblana Aranza López Sánchez, estudiante de Fisioterapia en la UPAEP, conquistó la medalla de oro junto a Celia Pulido, Susana Hernández y Ava Chávez en la prueba de relevos 4 × 200 m estilo libre, superando a Venezuela y Colombia en Santo Domingo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:37 AM.
En Deportes y editada el 30/07/2026 09:17 AM.