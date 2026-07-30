Colo‑Colo confirma llegada de Vozinha a Chile para el Mundial 2026

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El presidente de Colo‑Colo, Aníbal Mosa, anunció que el guardameta caboverdiano Josimar “Vozinha” arribará a Santiago el jueves, tras retrasos en su visado y la finalización de su contrato con el Chaves de Portugal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:24 AM.
En Deportes y editada el 30/07/2026 09:22 AM.