Colo‑Colo confirma llegada de Vozinha a Chile para el Mundial 2026

Con dos días de retraso, el portero de la Selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como "Vozinha", llegará a Chile este jueves, según confirmó el presidente de Colo‑Colo, Aníbal Mosa. El arquero de 40 años debía volar a Santiago el pasado martes, pero la entrega de su visado se demoró, obligando a posponer su ingreso al club albo.
Vozinha, quien se destacó en el Mundial 2026 y fue incluido en el once ideal de la FIFA por voto popular, llega libre tras concluir su vínculo con el Chaves de la segunda división portuguesa. Mosa informó que mantuvo una reunión virtual vía Zoom con el guardameta, aunque no reveló detalles específicos del contrato, que ya se encuentra en fase avanzada.
El arquero también sostuvo una conversación con el técnico del equipo, el argentino Fernando Ortiz, quien le reiteró la expectativa del club: "Le dije que lo estamos esperando".
La incorporación de Vozinha ha generado debate en el ámbito deportivo chileno. Algunos analistas cuestionan la contratación de un jugador de 40 años, mientras que otros resaltan su impacto mediático y la enorme audiencia que genera en redes sociales, con cerca de 30 millones de seguidores en Instagram.
En el Mundial, Vozinha brilló en el empate sin goles contra la actual campeona España y en la derrota 3‑2 en prórroga frente a la finalista Argentina, actuaciones que le valieron reconocimiento internacional y aumentaron su valor de mercado.
Colo‑Colo espera que la experiencia y la presencia mediática de Vozinha aporten tanto en el terreno de juego como en la proyección del club de cara al próximo Mundial.