Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

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Las 41 federaciones miembros de Concacaf votaron en contra del plan de FIFA de crear una filial que capte más de 4.200 millones de dólares mediante la venta de participaciones minoritarias, exigiendo mayor transparencia y respeto a los procesos de gobernanza.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 01:56 PM.
En Deportes y editada el 30/07/2026 03:52 PM.