Henry Martín busca salida, pero América lo retiene: la razón que lo mantiene en Coapa

Según fuentes cercanas al Club América, Henry Martín habría solicitado su salida del equipo antes de concluir el torneo anterior, motivado por razones personales y el deseo de cerrar su ciclo en Coapa. Sin embargo, la directiva del América ha decidido mantener al delantero en la plantilla, argumentando que el mercado de fichajes presenta escasas opciones viables y que la institución necesita preservar la estructura básica del plantel.
El capitán de las Águilas atraviesa una etapa complicada: su cuota goleadora ha descendido notablemente, marcando una de sus peores rachas en la historia reciente del club. A pesar de la baja en el rendimiento, su imagen comercial sigue siendo valiosa para la marca América, lo que refuerza la decisión de retenerlo.
León Lecanda, de ESPN, señaló que la intención de Martín de buscar nuevos retos surgió antes de que terminara la temporada pasada, combinando motivos personales con un sentido de gratitud hacia el club. No obstante, la puerta de salida permanece cerrada y el delantero sigue formando parte del plantel principal.
La reestructura interna del América, que incluye la incorporación de nuevos delanteros y la competencia creciente en el ataque, pone a Martín bajo una lupa tanto deportiva como comercial. La afición y los analistas siguen atentos al desenlace, mientras el futuro del jugador se mantiene en suspenso.