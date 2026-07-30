Henry Martín busca salida, pero América lo retiene: la razón que lo mantiene en Coapa

...

El capitán de las Águilas habría pedido su salida antes de terminar la temporada pasada, pero la directiva del Club América decidió no dejarlo ir. La decisión se basa en limitaciones del mercado y la necesidad de conservar la base del plantel, mientras su rendimiento goleador atraviesa una de sus peores rachas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 04:34 PM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 07:01 PM.