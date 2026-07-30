Infantino anuncia que filiales de FIFA Forward Enterprise entregarán hasta 24 mdd a federaciones

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Gianni Infantino informó a las 211 asociaciones que la nueva filial FIFA Forward Enterprise (FFE) les permitirá recibir hasta 24 millones de dólares en el ciclo 2035‑2038, sin modificar la estructura de gobierno de la FIFA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:37 AM.
En Deportes y editada el 30/07/2026 09:10 AM.