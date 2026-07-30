Infantino anuncia que filiales de FIFA Forward Enterprise entregarán hasta 24 mdd a federaciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dirigió un mensaje a las 211 federaciones miembros del organismo, en el que describió la creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE) como "una oportunidad para crecer". Según el comunicado, la FFE distribuirá a cada asociación hasta 24 millones de dólares en el periodo 2035‑2038, dentro del marco del proyecto FIFA Forward.
Infantino aseguró que la información del proyecto será entregada por escrito a cada federación y subrayó que los beneficios generados serán exclusivamente para ellas. Además, precisó que la decisión de participar será democrática y no implicará cambios en la estructura de gobierno de la FIFA; la entidad mantendrá el control mayoritario y sus estatutos permanecerán sin alteraciones.
El presidente destacó la participación de JP Morgan y la firma Thrive Eternal, que estiman el valor total de FIFA Forward Enterprise en 20 mil millones de dólares. Con ello, Infantino reiteró su objetivo de que "el fútbol crezca de forma inclusiva, que cada país lo comparta y que cada federación pueda decidir con la misma posibilidad de progresar donde hay talento".
En el mismo mensaje, Infantino recordó los logros de sus diez años al frente del organismo: la superación de la crisis más profunda del fútbol, la reforma de la gobernanza que lo convierte en "el más moderno del mundo del deporte", la democratización de sus competiciones y el récord de inversión destinado al desarrollo del juego.