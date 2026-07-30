Lionel Messi vuelve a entrenar con Inter Miami tras la final del Mundial

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El astro argentino retomó los entrenamientos en Fort Lauderdale después de casi diez días de vacaciones en Argentina, tras la derrota 1‑0 ante España en la final del Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:18 AM.
En Deportes y editada el 30/07/2026 09:29 AM.