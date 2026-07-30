Lionel Messi vuelve a entrenar con Inter Miami tras la final del Mundial

Lionel Messi, de 39 años, regresó este miércoles a los entrenamientos del Inter Miami después de una pausa de casi diez días en Argentina, tras la conclusión del Mundial donde Argentina cayó 1‑0 ante España en la final.
El club publicó una fotografía del delantero, mate en mano, llegando a las instalaciones de entrenamiento en Fort Lauderdale. Messi no había entrenado con el equipo desde el pasado mayo, cuando la Major League Soccer (MLS) suspendió sus actividades por el Mundial y él se incorporó a la concentración de la selección argentina.
Tras la derrota en la final, Messi y su compañero de equipo, Rodrigo De Paul, viajaron a Argentina para disfrutar de unos días de descanso, al margen del resto de los jugadores de la Albiceleste. Ambos se perdieron los dos últimos partidos del Inter Miami, que se cerraron con victorias ante Chicago Fire (3‑2) y CF Montreal (0‑1).
El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, indicó que Messi podría tener minutos este sábado contra Columbus Crew y, de no ser así, en la primera jornada de la Leagues Cup el 5 de agosto contra Atlético de San Luis.
Ambos jugadores habían sido convocados para el All‑Star 2026, evento que reúne a los mejores talentos de la MLS y la Liga MX, pero fueron exentos para que descansaran tras el Mundial, siguiendo la recomendación de la FIFPRO, que sugiere 21 días de descanso después de cada temporada.
En su cuenta de Instagram, Messi expresó que el dolor por la derrota fue "muy grande" y que "va a costar cerrar esta herida", reflejando la carga emocional que aún lleva tras la final.