Neymar confirma su retiro definitivo de la selección brasileña tras la eliminación contra Noruega

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El astro brasileño, máximo goleador histórico con 80 tantos, anunció entre lágrimas que su etapa como internacional se acabó después de la derrota 2‑1 ante Noruega en octavos de final del Mundial, cerrando así su ciclo con la Canarinha.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 09:10 AM.
En Deportes y editada el 30/07/2026 09:34 AM.