Romina Hinojosa, la primera mexicana en el Tour de Francia Femenil

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Romina Hinojosa, de 23 años, hará historia al ser la primera mujer mexicana en competir en el Tour de Francia Femenil, representando al equipo belga Intermaché‑Lotto Ladies.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 12:08 PM.
En Deportes y editada el 30/07/2026 03:28 PM.