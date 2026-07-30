Romina Hinojosa, la primera mexicana en el Tour de Francia Femenil

La ciclista tampiqueña Romina Hinojosa Cruz se convertirá en la primera mujer mexicana en disputar el Tour de Francia Femenil, una hazaña que marca un hito para el deporte mexicano. La competencia, que se celebrará del 1 al 9 de agosto, la verá pedalear junto al equipo belga Intermaché‑Lotto Ladies, con sede en Bélgica.
Hinojosa, nacida el 30 de noviembre de 2002 en Tampico, Tamaulipas, ya había demostrado su nivel en Europa al lograr el segundo lugar en el Giro Mediterráneo Rosa de Italia y participar recientemente en la Vuelta a Portugal. Su paso por la Colorado Mesa University, donde combinó estudios y ciclismo, le permitió consolidarse como una promesa del ciclismo nacional.
El equipo Intermaché‑Lotto Ladies la integrará en una escuadra internacional que incluye a Linda Riedmann (Alemania), Elisabeth Ebras (Estonia) y a las belgas Marieke Meert, Dina Boels, Sterre Vervloet y Sandrine Tas. La presencia de Hinojosa en el Tour sigue a la histórica actuación del mexicano Isaac del Toro, quien obtuvo el tercer puesto general en la rama varonil del mismo evento.
Romina mantiene una relación sentimental con del Toro, y ambos fueron vistos juntos durante las ceremonias de premiación del Tour varonil. Su participación no solo eleva su carrera, sino que también abre la puerta a futuras generaciones de ciclistas mexicanas.
Con 23 años, Hinojosa representa la nueva generación de atletas que combinan talento, disciplina y proyección internacional, consolidándose como una figura clave para el desarrollo del ciclismo femenino en México.