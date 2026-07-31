México se distancia de Concacaf y abre la puerta a la propuesta de la FIFA para privatizar mundial

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La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que analizará internamente la iniciativa de Gianni Infantino de privatizar los derechos comerciales de la Copa del Mundo, rompiendo con la postura unánime de Concacaf y la UEFA que rechazaron la medida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:17 AM.
En Deportes y editada el 31/07/2026 09:25 AM.