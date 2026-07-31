Fallece Franco Baresi, leyenda del AC Milan, a los 66 años

El AC Milan anunció el viernes la muerte de Franco Baresi, legendario defensa y capitán del club durante las décadas de los 80 y 90, a los 66 años de edad. El club italiano no reveló la causa exacta del fallecimiento, aunque recordaba que Baresi se había sometido a una intervención quirúrgica en agosto de 2025 para extirparse un nódulo pulmonar.
Considerado uno de los mejores defensores de la historia, Baresi ganó tres Copas de Europa (actual Champions League) y seis campeonatos de Serie A con el Milan. Además, formó parte de la selección italiana que se coronó campeona del mundo en 1982 (aunque sin jugar) y fue finalista del Mundial de 1994, donde su equipo perdió en la tanda de penales.
Nacido en Lombardía en mayo de 1960, Franco "Franchino" Baresi ingresó a las categorías juveniles del Milan en 1974 y debutó con el primer equipo en 1978, a los 17 años y 11 meses. Se consolidó como titular a los 18 y, a los 22, asumió la capitanía gracias a su técnica, visión de juego y liderazgo, compensando un físico delgado con una gran capacidad de anticipación y marcaje.
Junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta, Baresi integró una defensa temida por los delanteros de toda Europa. En 1989 quedó segundo en el Balón de Oro, detrás de su compañero de equipo Marco van Basten. Se retiró en 1997 tras disputar 719 partidos con los Rossoneri, cifra superada solo por Maldini.
Con la selección italiana, Baresi vistió la camiseta azul en 81 ocasiones. Tras ser parte del plantel campeón del mundo en 1982, no participó en el Mundial de 1986 por un desacuerdo con el seleccionador, y vivió la frustración de perder en penales tanto en las semifinales del Mundial de 1990 como en la final de 1994.
El AC Milan expresó su dolor: "La historia del Milan está de luto por la partida de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, parte integral del ADN y del camino de todo el club. Nuestras condolencias a su familia".