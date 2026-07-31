Fallece Franco Baresi, leyenda del AC Milan, a los 66 años

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El AC Milan confirmó el viernes el fallecimiento de Franco Baresi, icónico defensa y capitán del club, a los 66 años. El exfutbolista, ganador de tres Champions League y seis Scudetti, había sido operado de un nódulo pulmonar en agosto de 2025. Su partida deja un vacío profundo en la historia del fútbol italiano y mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 31/07/2026 09:36 AM.