Natación mexicana acumula 13 oros y se consolida como líder absoluto

En la penúltima jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la delegación mexicana de natación sumó cinco medallas de oro, elevando su total a 13 títulos y manteniéndose como líder absoluto del deporte en la región, a cinco oros de la meta que se había propuesto.
Entre los triunfos destacados, Paulo Strehlke7:58.07, estableciendo un nuevo récord regional. "Sabía que lo podía hacer y era una de mis metas", declaró el nadador tras la victoria.
En la prueba femenina de 1500 metros libre, Yuritzi Salgado17:01.44 minutos, consolidando su dominio en la distancia larga. En los 50 metros dorso, Celia Pulido28.58 segundos, y comentó: "Estoy muy contenta, ya por fin empiezo mis pruebas que son el estilo de dorso, entonces feliz".
El sprint de 50 metros estilo libre varonil quedó en manos de Marcus Reyes24.83 segundos. Además, el relevo 4x100 metros combinado mixto, integrado por Miranda Grana, Celia Pulido, Marcus Reyes y Andrés Puente, se llevó la victoria con un tiempo de 3:50.54 minutos.
Con dos jornadas restantes, la delegación mexicana busca alcanzar los 18 oros que completarán su objetivo final, consolidando su hegemonía en la natación centroamericana y caribeña.