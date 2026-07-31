Natación mexicana acumula 13 oros y se consolida como líder absoluto

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Con cinco medallas de oro en la jornada, México alcanza los 13 títulos de oro en natación, a cinco de su meta final, y mantiene la posición de líder indiscutible a falta de dos jornadas de competencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:33 AM.
En Deportes y editada el 31/07/2026 09:31 AM.