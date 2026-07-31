Paulo Strehlke busca su quinta medalla de oro en Santo Domingo 2026

Paulo Strehlke, de 20 años, se consolidó como una de las figuras más destacadas de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, al obtener su cuarta medalla de oro el pasado jueves 30 de julio.
El joven nadador morelense, originario de Cuernavaca, estableció un nuevo récord de competencia en la prueba que le valió el oro y mantuvo viva la esperanza de cerrar la justa con cinco medallas de oro, al competir nuevamente el viernes 31 de julio en los 400 m libres.
Strehlke comenzó a nadar a los ocho años por motivos de seguridad y, tras probar otros deportes, encontró en el agua la disciplina que definiría su carrera. “Empecé a nadar por seguridad, es muy necesario que sepas nadar en Cuernavaca. Después practiqué muchos otros deportes y, la verdad, me gustaban mucho más que nadar. Pero poco a poco me fue yendo bien en la natación”, recordó en entrevista con Olympics.com.
Su trayectoria ha sido ascendente: en 2022 clasificó al Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas en Mahé; en 2025 ganó oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción; obtuvo plata en Mahé 2022, bronce en Santiago 2023 y un histórico segundo lugar en una Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Italia. Además, quedó en el puesto 12 en los Juegos Olímpicos de París 2024, con apenas 18 años.
Actualmente entrena en Alemania mientras cursa estudios en línea, lo que le permite combinar alto rendimiento y formación académica. Su próximo reto en Santo Domingo será la prueba de 400 m libres, donde buscará ampliar su cosecha y regresar a México con cinco medallas de oro.
El director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, Juan Felipe Domínguez Robles, elogió a Strehlke como ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas del estado y del país.
Con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, Paulo Strehlke continúa construyendo una carrera que lo perfila como uno de los grandes referentes de la natación mexicana.