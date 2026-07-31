Paulo Strehlke busca su quinta medalla de oro en Santo Domingo 2026

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El nadador morelense de 20 años, Paulo Strehlke, conquistó su cuarta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se prepara para disputar la prueba de 400 m libres el 31 de julio, con la posibilidad de cerrar la competencia con cinco preseas doradas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:48 AM.
En Deportes y editada el 31/07/2026 09:37 AM.