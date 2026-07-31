Raúl Jiménez alcanza 13 temporadas en Europa, superando a Hugo Sánchez

Raúl Jiménez, exjugador de las fuerzas básicas del América, iniciará la campaña 2026‑27 marcando su décima tercera temporada en el fútbol europeo, cifra que lo sitúa en el olimpo de la regularidad mexicana en el Viejo Continente.
El mexicano debutó en Europa en 2014 con el Atlético de Madrid, aunque su paso por la Liga fue breve. Fue en el Benfica de Portugal donde empezó a consolidarse como delantero de referencia, y más tarde brilló con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, convirtiéndose en el máximo goleador mexicano de esa competición.
Su trayectoria se vio amenazada en 2020 por una grave fractura de cráneo, lesión que puso en duda su continuidad. Sin embargo, Jiménez regresó a los terrenos de juego y mantuvo su nivel, demostrando una capacidad de adaptación y resistencia poco comunes.
Al superar la barrera de las 12 temporadas, Jiménez deja atrás a Hugo Sánchez y Carlos Vela, quienes habían sido los máximos referentes en cuanto a permanencia. Solo Rafael Márquez (14 temporadas) y Andrés Guardado (16 temporadas) superan su récord histórico.
Más que una cifra, las 13 temporadas reflejan constancia, profesionalismo y la habilidad de competir en distintas ligas —España, Portugal e Inglaterra— bajo diferentes estilos de juego y exigencias físicas. El legado de Jiménez se consolida no solo en goles, sino en la capacidad de mantenerse en la élite europea durante más de una década.