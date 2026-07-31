Raúl Jiménez alcanza 13 temporadas en Europa, superando a Hugo Sánchez

...

Con la temporada 2026‑27, el delantero mexicano suma 13 campañas en ligas europeas, colocándose por encima de Hugo Sánchez y Carlos Vela y solo detrás de Rafael Márquez y Andrés Guardado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 07:07 PM.