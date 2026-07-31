Renuncia del asesor principal de Infantino y su rechazo al proyecto FIFA Forward Enterprise

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Carlos Cordeiro, consejero senior del presidente Gianni Infantino, dimite y se opone categóricamente al plan de crear una empresa privada para financiar la FIFA, generando una nueva crisis institucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 09:48 AM.
En Deportes y editada el 31/07/2026 01:27 PM.