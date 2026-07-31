Sudáfrica despide a Hugo Broos tras debut en el Mundial 2026 contra México

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La Federación Sudafricana de Fútbol confirmó la salida del técnico belga Hugo Broos, quien dirigió al conjunto en su debut ante México en el Estadio Azteca y en la campaña que culminó en octavos de final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 09:46 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 07:10 PM.