Sudáfrica despide a Hugo Broos tras debut en el Mundial 2026 contra México

La Federación Sudafricana de Fútbol anunció este viernes 31 de julio la terminación del vínculo con Hugo Broos, quien dejó de ser director técnico de los Bafana Bafana después de la Copa del Mundo 2026.
El anuncio coincidió con la rememoración del histórico debut del equipo africano frente al país anfitrión, México, en el Estadio Azteca el 11 de junio. El encuentro, que marcó el arranque oficial del torneo, concluyó con una derrota 0-2 para Sudáfrica tras los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
En la conferencia de prensa posterior, Broos calificó su actuación como competitiva, señalando que “jugamos un muy buen partido, salvo los primeros 15 minutos en que México presionó y generó oportunidades”. Reconoció errores puntuales en la pérdida del balón en la mitad del campo, los que permitieron al Tricolor lanzar balones profundos y definir.
Aunque el debut fue desfavorable, el técnico belga resaltó la actitud de sus jugadores y su capacidad para complicar al rival en un escenario tan exigente como el Azteca, repleto de aficionados.
Tras el inicio, Sudáfrica mantuvo viva su participación en la fase de grupos: empató 1-1 contra Chequia y venció 1-0 a Corea del Sur, logrando el pase a los dieciseisavos de final. Sin embargo, la aventura se cerró en Los Ángeles, donde cayó 1-0 ante Canadá.
El comunicado oficial agradeció el trabajo de Broos y la huella dejada en el desarrollo del fútbol sudafricano, aunque no reveló el nombre del próximo entrenador. La federación indicó que la salida del técnico marca el inicio de una nueva etapa para los Bafana Bafana.
El partido inaugural contra México quedará como uno de los momentos más recordados de la gestión de Broos, simbolizando tanto la presión de enfrentar al anfitrión como la atmósfera única del Estadio Azteca.