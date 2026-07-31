¿Se acerca el retiro de Travis Kelce? La última temporada de la NFL tras su boda con Taylor Swift

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A menos de un mes de su boda con Taylor Swift, Travis Kelce reportó al campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs y se perfila como posible última campaña en la NFL, tras un contrato de un año y comentarios que aluden a un “último baile”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:20 AM.
En Deportes y editada el 31/07/2026 09:25 AM.