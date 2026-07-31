¿Se acerca el retiro de Travis Kelce? La última temporada de la NFL tras su boda con Taylor Swift

El 29 de julio, Travis Kelce, de 36 años, llegó al campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs en la Universidad Estatal de Missouri Western, apenas semanas después de contraer matrimonio con la cantante Taylor Swift. El ex‑jugador de la Universidad de Kansas, ahora esposo de la estrella del pop, se encuentra inmerso en una rutina que podría marcar el cierre de una de las carreras más exitosas de la posición de ala cerrada.
En conclusión, la temporada 2026 se perfila como un punto de inflexión para Travis Kelce. Si logra llevar a los Chiefs de regreso a la contienda por el campeonato, podría decidir retirarse al término de la campaña, cerrando con broche de oro una trayectoria que ya está destinada al Salón de la Fama.