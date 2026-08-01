Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’

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Chivas empató 1-1 contra Puebla y sumó solo un punto, manteniéndose con cuatro de nueve posibles en el Apertura 2026. El delantero Armando “Hormiga” González mostró su frustración al ser sustituido, generando polémica en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:28 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 07:41 PM.