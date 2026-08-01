FIFA abandona la venta del 20 % de su filial FIFA Forward Enterprise

La FIFA comunicó este viernes que ha decidido abandonar el proyecto de crear una filial destinada a comercializar la Copa del Mundo y vender el 20 % de sus acciones. En un comunicado oficial, el presidente Gianni Infantino explicó que, tras escuchar “todas las opiniones”, el plan había generado divisiones que impedían alcanzar el objetivo inicial.
El anuncio se produce después de que, el pasado miércoles, la entidad rectora del fútbol anunciara su intención de vender una participación minoritaria de la nueva filial FIFA Forward Enterprise (FFE). La filial, que debía gestionar operaciones comerciales y eventos como el Mundial, pretendía fortalecer a las asociaciones miembros y al deporte a nivel global, especialmente en los países que más lo necesitan.
“Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, afirmó Infantino en el comunicado. La decisión implica que la FIFA buscará otras vías para financiar sus iniciativas sin recurrir a la venta de participación accionaria.
Expertos señalan que la medida podría reflejar tensiones internas entre los miembros de la organización, preocupados por la posible pérdida de control sobre los derechos comerciales del torneo más rentable del deporte. Asimismo, la cancelación del proyecto podría retrasar la implementación de programas de desarrollo en federaciones con recursos limitados.
La FIFA no ha detallado los próximos pasos para la gestión comercial del Mundial, pero reiteró su compromiso de “unir y mejorar” el fútbol mundial mediante otras estrategias de inversión y colaboración con sus miembros.