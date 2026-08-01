FIFA abandona la venta del 20 % de su filial FIFA Forward Enterprise

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El presidente Gianni Infantino anunció que la FIFA desistirá de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo después de que el proyecto generara divisiones internas, cancelando la venta del 20 % de FIFA Forward Enterprise.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:16 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 07:18 PM.