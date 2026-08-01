México arrasa con dos oros en clavados en los Juegos Centroamericanos

En la jornada de clavados del complejo acuático Juan Pablo Duarte, los atletas mexicanos se alzaron con dos medallas de oro, reforzando el liderazgo de México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
La competencia comenzó una hora después de lo programado debido a una fuerte lluvia que obligó a posponer la prueba de trampolín individual de 1 metro. A pesar de las condiciones adversas de lluvia y viento, la clavadista de Nuevo León, Rut Páez, mantuvo la delantera en las cinco rondas y selló el oro con una puntuación de 265.20, superando a la colombiana Daniela Zapata (plata) y a la cubana Prisis Ruiz (bronce).
En la segunda prueba del día, los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya recuperaron el primer lugar en la modalidad de saltos sincronizados de 3 metros. Tras un quinto salto complicado por el viento, la pareja ajustó su ejecución en el sexto salto, logrando 419.34 puntos y dejando a Colombia con la plata (414.99) y a República Dominicana con el bronce (345.57).
Olvera destacó la importancia de la recuperación y la búsqueda del segundo oro personal, mientras que ambos deportistas subrayaron la experiencia internacional como factor clave para superar los retos climáticos.
Con estos resultados, México continúa consolidando su hegemonía en la disciplina de clavados y suma puntos decisivos para mantener la posición de liderazgo en el medallero general de los Juegos.