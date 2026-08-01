México arrasa con dos oros en clavados en los Juegos Centroamericanos

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Los clavadistas mexicanos consolidaron su dominio en el medallero al obtener dos medallas de oro en la prueba de trampolín de 1 m y en los saltos sincronizados de 3 m, pese a la lluvia y el viento que retrasaron la jornada en el complejo acuático Juan Pablo Duarte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:18 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 07:20 PM.